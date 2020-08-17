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بايدن: بقي لترامب 78 يوما في البيت الأبيض

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بايدن: بقي لترامب 78 يوما في البيت الأبيض
Reuters Lucas Jackson
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اعتبر السيناتور جو بايدن المرشح الديمقراطي المنافس لدونالد ترامب على منصب الرئاسة، أنه على الأمريكيين التكاتف من أجل إخراج الرئيس الحالي من البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

وكتب على "تويتر": "لم يبق على يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية سوى 78 يوما".

ولفت إلى أنه سيعمل مع نائبته كامالا هاريس على جعل ترامب، رئيس الولاية الرئاسية اليتيمة، وذلك بجعل الأمريكيين يصوتون لصالح الديمقراطيين.

وأرفق بايدن صورة لحملة "بايدن الرئيس"، دعا فيها الأمريكيين للانضمام إلى حملته والتصويت لصالحه.

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المصدر: تويتر

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