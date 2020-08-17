ترامب: بايدن غير قادر على التعامل مع لاعبي شطرنج عالميين مثل بوتين وأردوغان وشي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن غير قادر على التعامل مع قادة "أذكياء" لدول العالم مثل رئيسي روسيا والصين وغيرهما.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، إن بايدن "لم يخرج من قبوه لأنه غير قادر على ذلك، وهو لم يرد على أي أسئلة من الصحفيين... خلال أشهر".

وتابع ترامب قائلا: "وفي حال كان رئيسا سيتعين عليه التعامل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في كوريا الشمالية".

وقال ترامب: "دعونا نعترف بأن جو قد انتهى... ويجب التعامل مع أشخاص أذكياء للغاية، وسيكون عليه أن يتعامل مع لاعبي الشطرنج من الدرجة العالمية عندما يتواصل مع قادة تلك الدول. وأنا أعرف كلهم، مثلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون لدينا شخص (في منصب الرئاسة) لا يعرف أين هو. ولا يمكن أن يكون لدينا شخص يخشى مغادرة قبوه لأنه لم يعد قادرا على الكلام".

المصدر: فوكس نيوز