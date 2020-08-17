واشنطن لن توافق على ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة "لبعض الوقت"

قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن توافق على ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة "لبعض الوقت".

وقال إنها تفضل التركيز على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وبذل جهود سلام أوسع في المنطقة.

وصرح كوشنر في إفادة صحفية عبر الهاتف "اتفقت إسرائيل معنا على ألا تمضي قدما في الخطة دون موافقتنا.. ولا نعتزم منحها موافقتنا لبعض الوقت".

وأضاف "يجب أن ينصب تركيزنا الآن على تنفيذ اتفاق السلام الجديد هذا".

وتابع "نسعى في الحقيقة إلى أكبر قدر ممكن من التعامل بين إسرائيل والإمارات، ونريد أن تركز إسرائيل على إقامة علاقات وتحالفات جديدة".

ورفض كوشنر الانتقادات ووصفها بأنها "جلبة"، وقال إن على الفلسطينيين قبول اقتراح سلام جديد كشف النقاب عنه في يناير.

وأوضح أن واشنطن لا تضغط على دول الخليج العربية الأخرى للاعتراف بإسرائيل، مبينا أن الكويت "تتبنى حتى الآن وجهة نظر منحازة بشدة للفلسطينيين فيما يتعلق بالصراع ومن الواضح أن ذلك لم يكن بناء للغاية".

وبعد حرب الخليج عام 1991، قامت الكويت بترحيل الفلسطينيين بسبب انحياز قيادتهم للعراق.

المصدر: رويترز