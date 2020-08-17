هآرتس: خلافات إسرائيلية سبقت توجه وفد إلى أبو ظبي

بدأت فرق من إسرائيل والإمارات اليوم الاثنين بلورة تفاصيل اتفاق التطبيع تمهيدا لخوض مفاوضات علنية بين البلدين في أبوظبي.

وأشارت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إلى أن "خلافات إسرائيلية داخلية سبقت توجه الوفد إلى أبوظبي"، مؤكدة أن "توجه البعثة الإسرائيلية الى الإمارات تأخر بسبب خلافات داخلية تخص صلاحيات مجلس الأمن القومي والموساد ووزارة الخارجية".

وأفادت الصحيفة، بأن "نتنياهو لم يطلع وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي على المفاوضات ولم يعلمهما بها".

وقالت، إن "ممثلين عن وزارة الخارجية شرعوا في فحص عدة مبان، قد تستخدم مقرا للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وأنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أعضاء المجلس الوزاري المصغر على تفاصيل الاتفاق مع الإمارات".

وأضافت: "العديد من الوزراء ولاسيما من حزب (أزرق أبيض) يشعرون بالغضب بسبب التفاف نتنياهو على وزارة الخارجية وعدم إحاطتها علما بالاتصالات الجارية مع أبوظبي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، عن توقيع الإمارات وإسرائيل على اتفاق للتطبيع برعاية أمريكية.

المصدر: "هآرتس الإسرائيلية"