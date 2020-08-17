وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد يوسي كوهين وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الاثنين، إن رئيس "الموساد" يوسي كوهين وصل إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية أن كوهين سيلتقي في أبوظبي بولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وقالت في وقت سابق إن رئيس جهاز "الموساد" سيبحث مع بن زايد تفاصيل اتفاق التطبيع الذي سيتم التوقيع عليه لاحقا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر إماراتي رسمي لم تسمه، قوله إن "النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين فور توقيع الاتفاقية".

وأضاف المصدر أنه "من البديهي بالنسبة للطرفين أن لا تفتح سفارة الإمارات في مدينة القدس".

وتابع أن "العلاقات بين الدولتين سيتم تطويرها في عدة مجالات هي التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي بالمرحلة الأولى، مما سيؤدي حتما إلى إقامة علاقات دبلوماسية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 13 أغسطس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

المصدر: وكالات