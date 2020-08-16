مستشار الأمن القومي الأمريكي: السعودية قد تكون التالية في التطبيع مع إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن إدارة الرئيس ترامب واثقة من أن العديد من الدول الأخرى ستتوصل لاتفاق مع إسرائيل بعد إعلان تطبيع العلاقات مع الإمارات.

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وأشاد أوبراين خلال مقابلة على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بـما وصفه "شجاعة" كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وشدد على أن إدارة ترامب تجري محادثات مع العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لتنفيذ اتفاق سلام مماثل مع إسرائيل.

ونوه أوبراين إلى وجود "توجه في المنطقة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن ترامب وكبير المستشارين جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو أنهوا محادثات مع قادة آخرين في المنطقة حول الانضمام للاتفاق.

WATCH: Full Robert O'Brien: 'Hopeful' other countries will sign deals similar to the Israel-UAE agreement #MTP#IfItsSundayhttps://t.co/I5uCamMq1Lpic.twitter.com/t36zlIVlsb — Meet the Press (@MeetThePress) August 16, 2020

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من البناء على هذا الزخم"، موضحا أنه "لا يستطيع تحديد جدول زمني".

وقال إن هذه هي أصعب مفاوضات في العالم للتوسط من أجل السلام بين إسرائيل والعالم العربى والإسلامي، بيد أننا واثقون من أن هناك دولتين أخريين ستعملان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قريبا.

وألمح أوبراين إلى أنه "من الممكن" أن تكون السعودية "هي التالية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال: "نحن متفائلون.. علينا أن نرى ما سيحدث.. نتحدث مع عدد من الدول بالإضافة إلى السعودية".

WATCH: @robertcobrien says he's "confident" more Arab countries will follow suit to make deals with Israel. #MTP#IfItsSunday



"It's possible [Saudi Arabia] could be next." pic.twitter.com/R3aeTqbmTT — Meet the Press (@MeetThePress) August 16, 2020

وتأتي تصريحات أوبراين بعد يوم واحد من تصريحات مشابهة لجاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه "أمر حتمي".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية