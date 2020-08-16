لليوم الثاني على التوالي.. فرنسا تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد، 3015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الإصابات 3000 حالة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن ذلك يقل عن عدد الحالات المسجلة أمس السبت، وهو 3310 حالات، عندما وصلت البلاد إلى ذروة جديدة بعد رفع إجراءات العزل العام.

وبدأت وتيرة تفشي الفيروس بالتسارع مجددا في نهاية يوليو الماضي، بعد أن تباطأت نتيجة قيود العزل الصحي.

المصدر: "رويترز"