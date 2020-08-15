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فرنسا.. إصابات كورونا تسجل زيادة قياسية جديدة

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فرنسا.. إصابات كورونا تسجل زيادة قياسية جديدة
Reuters
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سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، 3310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد 2846 إصابة أمس الجمعة، في ما يمثل أكبر ارتفاع لمعدلات الإصابة منذ إلغاء نظام العزل العام.

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وتشهد البلاد ارتفاعا يوميا في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي حيث وصلت حصيلة إصابات كورونا حتى اليوم إلى 215521.

وبدأت وتيرة تفشي الفيروس بالتسارع مجددا في نهاية يوليو الماضي، بعد أن تباطأت نتيجة قيود العزل الصحي.

المصدر: رويترز

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