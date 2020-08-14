فرنسا.. تراجع مستمر في عدد الراقدين في المستشفيات بين مصابي كورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا اليوم الجمعة، عن تسجيل 2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد بـ68 حالة جديدة منذ يوم الأربعاء، ليصل إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بجائحة كورونا إلى 30406.

أما عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا) والذين يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، فأشارت إلى أنه مستمر في التراجع إذ سجلت اليوم الجمعة 4828 حالة مقابل 4865 يوم الخميس، وذلك إضافة إلى تراجع عدد الراقدين في وحدات العناية المركزة من 374 الخميس إلى 367 اليوم.

المصدر: رويترز