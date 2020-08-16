تركيا تعلن مواصلة التنقيب عن النفط في شرقي المتوسط

أطلقت تركيا، اليوم الأحد، إشعارا للبحارة "نافتكس"، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة المحددة من 18 أغسطس لغاية 15 سبتمبر، رفقة السفن "أرطغرل باي" و"عثمان باي" و"أورهان باي"، بحسب إشعار "نافتكس".

وأكدت، أن "الإشعار التركي أوصى البحارة بشدة بعدم الدخول إلى مجال أعمال السفينة "ياووز" خلال الفترة المذكورة.

من جانبها، أعلنت إدارة جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، إخطار "نافتكس مضاد" ردا على الإخطار التركي، مشيرة إلى أن "الإخطار التركي غير مصرح به وباطل وأن أنشطة السفينة ياووز والسفن المرافقة لها غير قانونية".

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن "سفينة (أوروتش رئيس)، ستواصل أنشطتها للتنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط حتى الـ23 من أغسطس الجاري"، وأضاف "لن نتردد أبدا في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة".

المصدر: "الأناضول"