سيناتور روسي يعلق عن هزيمة واشنطن في مجلس الأمن الدولي

علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تغريدة على "تويتر"، على فشل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، في موضوع تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وقال بوشكوف: "وجدت الولايات المتحدة نفسها، مرة أخرى في عزلة مذلة: لقد فشل مشروع قرارها الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر غير محدود من الناحية الزمنية على إمدادات الأسلحة لإيران".

ويرى بوشكوف، أن ذلك يعتبر ضربة قوية لمكانة وهيبة الولايات المتحدة.

وخلص السيناتور إلى أن التصدي لتصرفات الولايات المتحدة، يزداد "من فنزويلا إلى ألمانيا، حيث تحاول الولايات المتحدة منع إنجاز مشروع السيل الشمالي-2".

من جانبه قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا صوتت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، لأنها تعارض باستمرار محاولات فرض مثل هذه القيود على طهران.

ويوم الجمعة، لم ينل القرار الأمريكي الخاص بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، تأييد مجلس الأمن الدولي. حصل مشروع القرار على تأييد الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان فقط، وصوتت روسيا وكذلك الصين ضده، وامتنع أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد عشر الباقون عن التصويت.

ووفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، فإن واشنطن "هُزمت"، ولكن "هذه ليست النهاية".

المصدر: نوفوستي