المغنية تايلور سويفت تنتقد ترامب بشدة

انتقدت المغنية والمنتجة الأمريكية تيلور سويفت، بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم رغبته في تمويل خدمة البريد في البلاد، واتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت المغنية المعروفة، إن ترامب يحاول التلاعب في الانتخابات الرئاسية من خلال "التفكيك المتعمد لـ USPS (خدمة البريد الأمريكية)".

وأضافت المغنية: "تفكيك خدمة البريد الذي خطط له ترامب، يثبت بوضوح شيئا واحدا: هو يعلم جيدا أننا لا نريده أن يكون رئيسنا. لقد اختار الخداع الفاضح وعرّض حياة ملايين الأمريكيين للخطر في محاولة للبقاء في السلطة".

Donald Trump’s ineffective leadership gravely worsened the crisis that we are in and he is now taking advantage of it to subvert and destroy our right to vote and vote safely. Request a ballot early. Vote early. — Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020

واتهمت المغنية الرئيس الأمريكي الحالي بـ "القيادة غير الفعالة" والتسبب بتفاقم خطير لـ "الأزمة التي نحن فيها".

في وقت سابق، رفض ترامب تقديم تمويل لخدمة البريد الأمريكية، لخشيته من استخدام هذه الأموال لتسريع التصويت عن طريق البريد، وهو ما يعارضه بشدة، بسبب غموض هذا الإجراء وطول إجراءات الاقتراع. وبحسب الرئيس الأمريكي، بسبب الانتهاكات المحتملة لهذه الطريقة، فإن الانتخابات المقبلة في نوفمبر، قد تصبح الأكثر خداعا في التاريخ.

المصدر: لينتا رو