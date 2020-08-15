تركيا تتهم دولا إقليمية بـ"ألاعيب خطرة" شرق المتوسط

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن أنقرة تسعى إلى تفعيل "دبلوماسية بناءة" في شرق المتوسط، متهما دولا إقليمية بممارسة "ألاعيب خطرة" في المنطقة.

وكتب أوقطاي على "تويتر"، أن بلاده "تبذل جهودا لتوسيع سبل التعاون وتفعيل دبلوماسية بناءة في جميع القضايا بالمنطقة، وخاصة شرق البحر المتوسط".

وشدد على أن سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" ستواصل بحزم أعمالها داخل حدود "الوطن الأزرق"، وهو مصطلح تستخدمه تركيا للإشارة إلى مياهها الإقليمية في البحار الأسود ومرمرة وإيجة والمتوسط.

وأضاف أن "الألاعيب الخطيرة لبعض الدول" المتحججة بأنشطة تركيا شرقي المتوسط وصلت درجة غير مقبولة بالنسبة لأنقرة: "المهرولون وراء حلم التآمر على تركيا وحبسها في برها الرئيسي محكوم عليهم بالخذلان وجر أذيال الخيبة".

ويأتي هذا التصريح على خلفية التصعيد الحاد في شرق المتوسط إثر قرار أنقرة استئناف أنشطة التنقيب هناك وإرسالها سفينة "أوروتش رئيس" برفقة سفن حربية إلى منطقة تعتبرها اليونان تابعة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وجاء الإجراء التركي ردا على إبرام اليونان اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية مع مصر.

المصدر: الأناضول