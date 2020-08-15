بوتين ولوكاشينكو يبحثان التطورات في بيلاروس

بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت تطورات الوضع في بلاده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، نقلا عن مكتب لوكاشينكو، بأن الرئيسين بحثا "مستجدات الوضع داخل بيلاروس وحولها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر الكرملين بعد بيانا بشأن الاتصال.

وجاء هذا الاتصال في وقت تمر فيها بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورفض ثلاثة من منافسي لوكاشينكو في الانتخابات الأخيرة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي تنص على أن الرئيس المنتهية ولايته حصد أصوات نحو 80% من الناخبين.

وتصر المرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا على أنها حققت فوزا عريضا في التصويت.

وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، غادرت تيخانوفسكايا البلاد إلى ليتوانيا وسط ظروف غامضة دون إبلاغ مؤيديها.

من جانبه، حمل لوكاشينكو قوى أجنبية المسؤولية عن زعزعة استقرار بيلاروس، وأبدى في وقت سابق من اليوم نيته التواصل مع بوتين، مشددا على أن ما تمر به بلاده لا يشكل خطرا على بيلاروس فقط.

المصدر: بيلتا + وكالات