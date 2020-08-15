في ذكرى الاستسلام.. آبي يقسم أن اليابان لن تشارك في الحرب مرة أخرى

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاستسلام في طوكيو اليوم، إن بلاده لن تشارك أبدا في الحروب مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: "سنواصل تنفيذ تعهدنا بعدم المشاركة في الحروب مرة أخرى".

وأشاد رئيس الحكومة، بذكرى جميع اليابانيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية، وأكد أن بلاده "مصممة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، بهدف حل المشاكل المختلفة".

وضمن المراسم، تم الإعلان عن دقيقة صمت في قاعة نيبون بودوكان، حيث تقام الفعالية. ثم ألقى إمبراطور اليابان ناروهيتو خطابا للأمة، أعرب فيه عن ثقته في أن الشعب الياباني، الذي يسير يدا بيد، يمكنه التغلب على وباء فيروس كورونا المستجد، والصعوبات المرتبطة به.

وقال الإمبراطور: "مع شعور الندم العميق، أتمنى بصدق ألا تتكرر المشاركة في الحرب".

المصدر: تاس