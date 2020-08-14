بالفيديو.. 4 جرحى في انفجار أعقبه حريق وسط طهران

أعلنت السلطات الإيرانية عن إصابة 4 أشخاص في انفجار تسبب في اندلاع حريق داخل دار نشر وسط العاصمة طهران مساء اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث باسم دائرة الإطفاء جلال ملكي، للصحفيين، بأن "الانفجار وقع في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من أربعة طوابق في شارع فخر رازي قرب جامعة طهران".

وأضاف، بأن "الانفجار أدى إلى تدمير جزئي للمبنى وأسفر عن اندلاع حريق اتسع بسبب وجود عدد كبير من الأوراق والكتب داخله"، مؤكدا أن "فرق الإطفاء أجلت 3 رجال وامرأة كانوا عالقين داخل المبنى".

وتابع: "تم نقل المصابين إلىالمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وشدد على أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.

المصدر: تسنيم