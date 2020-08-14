ترامب: نأمل في نجاح اللقاح الروسي ضد كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا والأول في العالم فعاليته، في علاج مرض كوفيد-19.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "لا نعرف كثيرا عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا... نأمل بذلك حقا".

وجاء تصريح ترامب في سياق إجابته على سؤال حول مدى علمه باللقاح الروسي وما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وموسكو بصدده.

وأضاف: "لقد تخطوا بعض مراحل الاختبار، ونعتقد أنه من المهم الالتزام بكافة قواعد العملية. لدينا الكثير من اللقاحات التي نعتقد أنها ستكون ناجعة لكننا نود أن نمر بكل الاختبارات اللازمة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما ملموسا في تطوير لقاح لكورونا، مضيفا أن بلاده ستعلن عن "شيء في المستقبل غير البعيد"، وتابع: "سيدور الحديث أيضا عن الأدوية التي أعتقد أنها مهمة أيضا جدا جدا".

وروسيا الأولى بين دول العالم التي أعلنت في 11 أغسطس الجاري تسجيلها لقاحا ضد فيروس كورونا، أطلقت عليه اسم Sputnik V.

واللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" لبحوث الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، اجتاز التجارب السريرية التي خضع لها متطوعون شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأشارت وزارة الصحة الروسية إلى أن تجربة استخدام اللقاحات المماثلة أظهرت أنها قادرة على تكوين مناعة طويلة الأمد تصل إلى عامين.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، إن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة بتزويدها بما يصل إلى مليار جرعة من اللقاح الجديد إجمالا.

المصدر: تاس