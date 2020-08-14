تركيا تسجل 1226 إصابة و22 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 228 ألفا و980.

وأكدت الوزارة وفاة 22 شخصا بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 5934 حالة.

وأضافت: "تم تسجيل 923 حالة شفاء من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين 246 ألفا 861 حالة".

وأكدت إجراء أكثر من 70 ألف فحص خاص بكورونا، ليكون مجموع الفحوص التي نفذتها الصحة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد أكثر من 5.5 مليون.

من جهته، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إلى أن بلاده حققت "أكبر عدد من الاختبارات الخاصة بكورونا".

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/kgUN3jT4JN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

وقال: "تظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين هم في مجموعة الخطر بسبب العمر أو المرض، والذين من الممكن أن يصابوا بالفيروس"، داعيا إياهم إلى عدم المخاطرة والخروج من المنزل.

وأضاف: "مريض واحد يعني أسرة مريضة بالكامل".

المصدر: RT