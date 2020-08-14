نقل شقيق ترامب الأصغر إلى المستشفى وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية

أكد البيت الأبيض أن روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل إلى المستشفى في نيويورك.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير للصحفيين أن الرئيس ترامب ينوي زيارة شقيقه في المستشفى في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ونقلت شبكة ABC الإخبارية عن عدة مصادر قولها إن روبرت ترامب (72 عاما) في "حالة سيئة جدا".

وسبق أن أمضى روبرت ترامب أكثر من أسبوع في قسم العناية المركزة في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن في يونيو الماضي.

وقاد شقيق الرئيس مؤخرا دعوى قضائية تم رفعها نيابة عن عائلة سيد البيت الأبيض بهدف منع ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس فريد ترامب، من نشر كتابها الذي رجحت فيه أن شخصية عمها تعرضت للانحراف نتيجة للظروف العائلية المعقدة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية