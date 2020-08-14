الفتيات يقبلن رجال الأمن البيلاروس بعد إنزالهم الدروع أمام المحتجين

أنزل عناصر من القوات الخاصة في الشرطة البيلاروسية دروعهم أمام المحتجين المجتمعين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة مينسك، معربين عن عدم نيتهم استخدام القوة ما دامت التظاهرات سلمية.

وتجمع اليوم الجمعة الآلاف من المتظاهرين وبينهم عاملون من مصنع مينسك لصناعة الجرارات، في ساحة الاستقلال حيث مبنى لجنة الانتخابات المركزية ومقر الحكومة، للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

وتظهر مقاطع فيديو ملتقطة في الساحة اليوم، محتجين يسيرون نحو مقر الحكومة، وعناصر الأمن وهم ينزلون دروعهم ويسمحون للمتظاهرين بالمرور، فيما هرعت بعض المتظاهرات لاحتضان رجال الشرطة وتقبيلهم.

وأكد عناصر الأمن الذين يحرسون مدخل دار الحكومة للمحتجين حسب موقع Onliner.by أنه بإمكانهم الوقوف بجانب المبنى، وإذا لم تصدر عنهم أي استفزازات، فلن تلجأ الشرطة لاستخدام القوة ضدهم.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس، ومطالبة بمحاسبة السلطات ومحاكمة لوكاشينكو، فيما علق البعض منهم على أحد الجسور في وسط المدينة ملصقا كتب عليه: "لوكاشينكو خاسر"، وردد عاملون في مصنع مينسك للجرارات هتاف "ارحل".

وتشهد بيلاروس احتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الـ9 من أغسطس، ولم تعترف المعارضة بنتائجها القاضية بفوز لوكاشينكو.

المصدر: وكالات