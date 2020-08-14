كوشنر ينكر أن يكون ناقش مع المغني ويست مشروعه الانتخابي

شدد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه على أنه لم يناقش مع مغني الراب الأمريكي كاني ويست حملته الانتخابية التمهيدية.

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وأكد كوشنر على قناة "فوكس نيوز" أنه وويست كانا على علاقات ودية لمدة عشر سنوات"، مشددا على أنه لم يناقش "حملته. علمت عن خططه من وسائل الإعلام. لكني لم أناقشها معه بشكل مباشر".

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية قد ذكرت في قت سابق أن ويست، يحافظ على اتصالات منتظمة مع صهر ترامب، بعد إعلانه عن نيته الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مصادر مقربة من المغني، أعربت عن مخاوف من أن كوشنر يتلاعب به.

ونقلت المجلة عن ويست قوله لرفاق له: "جاريد خائف، لا يريدني أن أترشح لأنه يعلم أنني أستطيع الفوز".

ورأت مصادر المجلة أن كوشنر، الذي يضخم فرص ويست في الفوز، مقنعا إياه بعدم ترك السباق، فيما لفت محللون سياسيون إلى أن مشاركة مغني راب من أصول إفريقية في الصراع على الرئاسة قد تحرم المرشح الأكثر احتمالا من الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية، جوزيف بايدن، من بعض أصوات الأمريكيين الأفارقة.

وعبر أشخاص سألتهم المجلة عن توقعهم بأن مغني الراب الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب، يمكن إقناعه بسهولة، فيما لفتت المجلة إلى أن صهر الرئيس الأمريكي يلعب دورا رئيسا في حملة إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.

يذكر أن كاني ويست كان أعلن على حسابه في "تويتر" في 4 يوليو أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ولاحقا أفاد المغني الأمريكي خلال مقابلة مع مجلة "فوربس" في 8 يوليو، بأنه سيشارك في الانتخابات كمرشح مستقل في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر، ثم أكد أنه لم يعد يدعم ترامب، على الرغم من أنه كان في السابق من أنصاره.

الصدر: تاس