كاني ويست يسأل: هل علي الترشح للانتخابات؟

نشر مغني الراب الأمريكي كاني ويست، على تويتر، قائمة بالمقاطع الصوتية من ألبومه الغنائي القادم، واستفسر من المشتركين، عما إذا كان ينبغي عليه أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وألمح مستفسرا، أليس من الأفضل أن يترشح لخوض للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

وكتب ويست في تغريدته: "2020VISION أو ربما 24 ... أفترض أن جميع السود يجب أن يصوتوا لبايدن؟ هل تريدون جميعا أن أترشح أم لا؟ ".

وأرفق المغني كلماته هذه، بصورة فيها قائمة بعناوين الأغاني.

قبل ذلك، دعا كاني ويست، زميله مغني الراب جاي زي ليصبح مرشحا لمنصب نائب الرئيس خلال انتخابات نوفمبر.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إنه سيكون من السهل على ويست أن يأخذ أصوات الأمريكيين من أصول إفريقية، من نائب الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

بشكل تقليدي، تتوفر فرصة الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقط لدى المرشحين من الحزبين الرئيسين في البلاد الجمهوري والديمقراطي وفي هذا العام تم تحديدهما وهما دونالد ترامب، وجو بايدن.

المصدر: نوفوستي