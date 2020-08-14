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بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية

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بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية
Reuters
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كشفت صور ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية أن الفيضانات الأخيرة في كوريا الشمالية ربما ألحقت أضرارا بمحطات الضخ بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.

وقال المركز التحليلي الأمريكي المعني بكوريا الشمالية "38 نورث"، إن الصور التقطتها أقمار صناعية تجارية في فترة 6-11 أغسطس الجاري، وأظهرت أن "المياه وصلت إلى موقعي ضخ يخدمان المفاعل" في مجمع يونغبيون، وهو منشأة نووية رئيسية في البلاد تضم مصنعا لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف: "تظهر الصور الملتقطة يوم 6 أغسطس عند مقارنتها بصور 22 يوليو ارتفاعا دراميا في منسوب مياه نهر كوريونغ الذي يجري قرب مجمع يونغبيون".

بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية
Reuters

وكشف المركز عن صورة لسد تغمره المياه بالكامل على نهر كوريونغ وأشار إلى أن الفيضان ربما أدى إلى إتلاف المضخات أو سد أنظمة الأنابيب التي تسحب المياه من النهر، ما يتسبب في وقف عمل المفاعل.

بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية
Reuters

ويحتوي المجمع على مفاعل نووي بقدرة 5 ميغاواط ربما يستخدم لصناعة البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية
Reuters
بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية
Reuters

المصدر: سبوتنيك

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