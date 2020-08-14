فنزويلا.. وفاة رئيس حكومة كاراكاس الإقليمية بفيروس كورونا

توفي داريو فيفاس رئيس الحكومة الإقليمية للعاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد إصابته بـ"كوفيد - 19"، حسب مسؤولين في الحكومة الفنزويلية وتقارير إعلامية يوم الخميس.

وفارق داريو فيفاس (70 عاما) الحياة بعد شهر تقريبا من تشخيص إصابته بـ"كوفيد 19".

وكان واحدا من بين حوالي 10 من كبار السياسيين أو المسؤولين أو ضباط الجيش الفنزويليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبين من تأكدت إصابتهم بالفيروس، وزير الإعلام خورخي رودريغيز، ووزير النفط طارق العيسمي، وزعيم الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في فنزويلا خلال الفترة الأخيرة، حيث تأكد إصابة 29 ألفا و88 شخصا بالفيروس في حين تم تسجيل وفاة 247 مصابا بالمرض فيما يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

Decía Martí: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”. Fallece nuestra hermano Darío Vivas, bolivariano a cabalidad de ejemplar trayectoria, diputado, constituyente, vicepdte de Movilización de PSUV y Jefe del Distrito Capital. pic.twitter.com/V7QAi6238e — Delcy Rodríguez (@drodriven2) August 13, 2020

المصدر: وكالات