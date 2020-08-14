مجلس الأمن يبدأ التصويت على مشروع قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران

بدأ مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.

وسيكون أمام أعضاء مجلس الأمن 24 ساعة لتقديم ردودهم بموجب قواعد العمل عن بعد.

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وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في 18 أكتوبر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتقول إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارقا" إذا تم رفع القيود عنها.

وأعربت روسيا والصين عن معارضتهما الشديدة للمحاولة الأمريكية ووفقا لدبلوماسيين، فإنه من المتوقع أن تفشل الخطوة الأمريكية للتمديد.

المصدر: وكالات