إيران تطالب مجلس الأمن بوقف مساعي واشنطن لتمديد حظر الأسلحة عليها

دعت ممثلية إيران في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لمساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفرض على طهران.

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وفي بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، اعتبرت الممثلية الإيرانية مشروع القرار الأمريكي "انتهاكا صارخا" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأشارت إلى أنه يهدف إلى "معالجة المسائل المتعلقة بالأجندة الداخلية الأمريكية، ولا علاقة له بإحلال السلام والأمن في العالم".

وأضافت أن الوثيقة تستهدف "وحدة مجلس الأمن الدولي وسلطته ومصداقيته" والأمم المتحدة كمنظمة دولية، فضلا عن مبدأي التعددية وسيادة القانون والعمل الدبلوماسي.

ودعت طهران أعضاء مجلس الأمن إلى التصدي لمشروع القرار الأمريكي "غير الشرعي والخبيث"، ورفض هجمتها على أداء المجلس، وإظهار أن المجلس هيئة قادرة على مساندة الاتفاق النووي الإيراني الذي أقره.

المصدر: RT