 
مباشر
عاجل
طهران: نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مصطنع ومجرم ويخدم مواصلة الجرائم الصهيونية

إيران تطالب مجلس الأمن بوقف مساعي واشنطن لتمديد حظر الأسلحة عليها

أخبار العالم

إيران تطالب مجلس الأمن بوقف مساعي واشنطن لتمديد حظر الأسلحة عليها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oiro

دعت ممثلية إيران في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لمساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفرض على طهران.

إقرأ المزيد
واشنطن تسعى لكسب دعم إضافي لنسخة
واشنطن تسعى لكسب دعم إضافي لنسخة "مبسطة" عن مشروع قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران

وفي بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، اعتبرت الممثلية الإيرانية مشروع القرار الأمريكي "انتهاكا صارخا" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأشارت إلى أنه يهدف إلى "معالجة المسائل المتعلقة بالأجندة الداخلية الأمريكية، ولا علاقة له بإحلال السلام والأمن في العالم".

وأضافت أن الوثيقة تستهدف "وحدة مجلس الأمن الدولي وسلطته ومصداقيته" والأمم المتحدة كمنظمة دولية، فضلا عن مبدأي التعددية وسيادة القانون والعمل الدبلوماسي. 

ودعت طهران أعضاء مجلس الأمن إلى التصدي لمشروع القرار الأمريكي "غير الشرعي والخبيث"، ورفض هجمتها على أداء المجلس، وإظهار أن المجلس هيئة قادرة على مساندة الاتفاق النووي الإيراني الذي أقره.

المصدر: RT    

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا