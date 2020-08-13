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وزير فنزويلي: من واجبي أن أخبركم أني أصبت بالفيروس التاجي

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وزير فنزويلي: من واجبي أن أخبركم أني أصبت بالفيروس التاجي
AFP
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أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، أنه أصيب بعدوى الفيروس التاجي، ويخضع الآن لعزل ذاتي.

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وكتب الوزير الفنزويلي على حسابه في "تويتر" قائلا: "من واجبي أن أخبركم أني تلقيت تشخيص بإصابتي بـ كوفيد - 19. وعلى الرغم من أنني أشعر أنني بحالة جيدة، يتوجب أن أمتثل للعزلة ولنظام العناية اللازم للتعامل مع الفيروس. عناقي للجميع".

 

وكانت الأنباء أفادت في يوليو الماضي، بإصابة كل من رئيس الجمعية الدستورية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزير صناعة النفط في البلاد، طارق العيسمي، بعدوى الفيروس التاجي.

وسجلت فنزويلا  أول حالتي إصابة بالفيروس التاجي المستجد في 13 مارس، وأعلنت في نفس اليوم حالة الطوارئ.

ولاحقا، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو في 17 مارس قرارا بفرض الحجر الصحي في جميع أرجاء البلاد، فيما سجل حتى الآن 27938 حالة إصابة بالعدوى رسميا في فنزويلا، وتوفى هناك 238 شخصا.

المصدر: تاس

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