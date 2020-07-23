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شفاء وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي من فيروس كورونا

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شفاء وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي من فيروس كورونا
Reuters MARCO BELLO
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أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي عن شفائه الكامل من فيروس كورونا.

وكتب العيسمي عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، أنه "بصحة تامة"، وأن "الانتصار على هذا الفيروس الرهيب أصبح لا رجعة فيه".

وكان العيسمي قد أعلن عن إصابته بالفيروس يوم 10 يوليو الجاري.

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يذكر أن طارق العيسمي، سياسي فنزويلي من أصول لبنانية وسورية، ويعتبر من كبار المسؤولين عن ملفات الاقتصاد في فنزويلا.

وتم تعيينه في أبريل الماضي وزيرا للنفط، بالإضافة إلى منصب وزير الصناعة الذي يتولاه منذ العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

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