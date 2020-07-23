شفاء وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي من فيروس كورونا

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي عن شفائه الكامل من فيروس كورونا.

وكتب العيسمي عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، أنه "بصحة تامة"، وأن "الانتصار على هذا الفيروس الرهيب أصبح لا رجعة فيه".

DÍA 15. Luego de un intenso reposo de 72 horas junto con un riguroso tratamiento, hoy mi recuperación es ABSOLUTA y la VICTORIA sobre este terrible virus es ES IRREVERSIBLE. GRACIAS DIOS MÍO!! GRACIAS SAN MIGUEL ARCÁNGEL!! GRACIAS JOSÉ GREGORIO!! GRACIAS PUEBLO AMADO!! VENCEREMOS — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) July 23, 2020

وكان العيسمي قد أعلن عن إصابته بالفيروس يوم 10 يوليو الجاري.

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يذكر أن طارق العيسمي، سياسي فنزويلي من أصول لبنانية وسورية، ويعتبر من كبار المسؤولين عن ملفات الاقتصاد في فنزويلا.

وتم تعيينه في أبريل الماضي وزيرا للنفط، بالإضافة إلى منصب وزير الصناعة الذي يتولاه منذ العام الماضي.

المصدر: نوفوستي