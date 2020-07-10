إصابة وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي بفيروس كورونا

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي أن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب العيسمي على "تويتر" أنه دخل العزل الصحي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

Hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo con COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida!! Como dice una canción de A. Filio: “...solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida...” VENCEREMOS!! — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) July 10, 2020

ويأتي الإعلان عن إصابة العيسمي بفيروس كورونا بعد يوم من تأكيد إصابة أحد كبار مسؤولي الدولة، رئيس الجمعية التأسيسية ونائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي ديوسدادو كابيليو بالفيروس.

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يذكر أن طارق العيسمي، السياسي الفنزويلي من أصول لبنانية وسورية، يعتبر من كبار المسؤولين عن ملفات الاقتصاد في فنزويلا. وتم تعيينه في أبريل الماضي وزيرا للنفط، بالإضافة إلى منصب وزير الصناعة الذي يتولاه منذ العام الماضي.

والعيسمي مدرج على قوائم العقوبات في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، بتهم تجارة المخدرات والفساد وتبييض الأموال.

المصدر: RT