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الهند تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

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الهند تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ تفشي الوباء
Reuters
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أعلنت الهند عن تسجيل ارتفاع قياسي يومي بالإصابات بفيروس كورونا، نحو 67 ألف حالة خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في بيان لوزراة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 66999 في زيادة قياسية يومية بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2.4 مليون حالة، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 47 ألفا".

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وتسجل الهند أكبر عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ تسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما.

المصدر: رويترز

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