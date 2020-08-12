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إعادة فتح المدارس في تركيا 21 سبتمبر

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إعادة فتح المدارس في تركيا 21 سبتمبر
Globallookpress Mustafa Kaya/Xinhua
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قال وزير التعليم التركي ضياء سلجوق إن مدارس البلاد ستبدأ بإعادة فتح أبوابها في 21 سبتمبر المقبل في عودة تدريجية إلى التعليم في الفصول الدراسية.

وأضاف سلجوق في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع عقد لبحث سبل مواجهة تفشي الوباء، إن التعليم عن بعد سيبدأ في 31 أغسطس آب وهو الموعد الذي كان محددا في السابق لإعادة فتح المدارس.

وتأجلت إعادة فتح المدارس في تركيا لمدة ثلاثة أسابيع بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكانت أنقرة قد أعلنت إغلاق المدارس في مارس الماضي بعد ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت 244 ألفا و392 إصابة اليوم الأربعاء، وحصيلة الوفيات 5891 حالة.

المصدر: وكالات

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