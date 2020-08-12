إسبانيا.. أكثر من 1.7 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 1690، لتقترب الحصيلة من 330 ألف حالة إصابة.

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وأوضحت الوزارة أن الإحصاءات المعلنة اليوم الأربعاء لا تشمل البيانات من منطقة مدريد لأنها تأخرت في تقديم الأرقام الجديدة بسبب مشاكل فنية.

وأضافت أن عدد مرضى كورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات خلال الأيام الـ7 الماضية، بلغ 864 شخصا، يتواجد 49 منهم في وحدات العناية المركزة.

ولفتت الوزارة إلى أن غالبية الحالات الجديدة خفيفة وشخصت لدى الشباب.

وخلال الأسبوع الماضي، تسبب المرض بوفاة 65 مريضا في إسبانيا ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى 28570 شخصا.

والوضع الوبائي الأكثر تعقيدا تشهده حاليا منطقة أراغون حيث تم تشخيص 306 حالات إصابة بكوفيد-19 منذ يوم أمس، و3356 حالة خلال الأسبوع.

فيما تحسن بعض الشيء الوضع في كاتالونيا التي سجلت 4834 إصابة خلال الأيام الـ7 الماضية، و200 منها منذ أمس.

ولا تزال الحالة تتدهور في العاصمة مدريد وإقليم الباسك.

المصدر: نوفوستي