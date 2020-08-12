استطلاع: غالبية الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة مع دعم للقوميين الذين عززت موقفهم رؤية أكثر إيجابية بشأن كيفية استجابتهم لجائحة كوفيد-19 مقارنة بلندن.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته موسسة "يوغوف" (YouGov ) لصالح صحيفة "تايمز" ونشر اليوم الأربعاء، بأن 53% من الاسكتلنديين سيصوتون لصالح استقلال اسكتلندا لو أُجري استفتاء، بزيادة نقطتين مئويتين عن استطلاع أُجري في يناير وأعلى مستوى تأييد للاستقلال سجلته مؤسسة "يوغوف".

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وهذا أحدث استطلاع للرأي يشير إلى زيادة التأييد لاستقلال اسكتلندا وقد يعزز الدعوات لإجراء استفتاء آخر بخصوص القضية بعد أن رفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55% مقابل تأييد 45% في الاستفتاء الذي أُجري عام 2014.

ويصر الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يتولى الإدارة المفوضة في اسكتلندا، على أنه يحق له إجراء استفتاء آخر. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن استفتاء 2014 كان حاسما ويجب احترامه.

وأشار الاستطلاع إلى أن الحزب القومي الاسكتلندي في طريقه للفوز بأغلبية غير مسبوقة في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات العام المقبل، مما سيؤدي إلى مواجهة محتملة بخصوص الدستور مع وستمنستر.

ويبدو أن كثيرا من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر بشأن القيادة في اسكتلندا والمملكة المتحدة بصفة عامة. فقد اتفق نحو 72% ممن شاركوا في الاستطلاع على أن أداء رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستيرجن كان جيدا جدا أو جيدا إلى حد ما، بينما لم ير ذلك بالنسبة لأداء جونسون سوى 20% فقط.

وكشف الاستطلاع أن 52% من الناخبين يرون أن اسكتلندا تسير في الاتجاه الصحيح، بزيادة 20 نقطة مئوية عندما تم توجيه ذات السؤال قبل عام.

وشارك في استطلاع مؤسسة "يوجوف" 1142 شخصا بالغا خلال الفترة بين 6 و10 أغسطس الحالي.

المصدر: "رويترز"