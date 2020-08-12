سفينة "أوروتش رئيس" التركية تبدأ أعمال المسح السيزمي في شرق المتوسط

أعلن الحكومة التركية اليوم الأربعاء عن بدء سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث بأعمال المسح السيزمي في شرق المتوسط، على خلفية تصعيد التوتر بهذا الشأن مع اليونان.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن السفينة قامت بإنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد، مشيرا إلى أن أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

Adım adım Akdeniz. 🇹🇷



Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 🚢🔎



23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.



Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/Kpp2FP69fN — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020

وحسب وسائل إعلام تركية، أبحرت "أوروتش رئيس" الاثنين الماضي من أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

وتحمل السفينة على متنها مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات، ومختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

وأسفر قرار تركيا استئناف عمليات المسح السيزمي في شرق المتوسط عن تصعيد التوتر القائم أصلا بين أنقرة وأثينا، خاصة وأن منطقة العمليات المصرح بها لـ"أوروتش رئيس" تضع ضمن منطقة تصر اليونان أنها منطقة تلاقي منطقتي الصلاحيات البحرية الخاصة بها وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

يأتي الإجراء التركي بعد توقيع مصر اتفاقا مع اليونان حول ترسيم الحدود، وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإعلان عن استئناف بلاده عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

المصدر: تي إر تي + الأناضول