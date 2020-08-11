البحرية التركية ترافق سفينة التنقيب "أروج رئيس" شرقي المتوسط

قالت وزارة الدفاع التركية، إن القوات البحرية ترافق سفينة "أروج رئيس" للأبحاث، خلال قيامها بأنشطة التنقيب شرقي البحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن القوات البحرية التركية ترافق سفينة الأبحاث خلال قيامها بالمسح الزلزالي (سيزمي) وتوفر لها الحماية اللازمة.

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وأضافت أن القوات التركية اتخذت جميع التدابير اللازمة في إطار تصميمها على حماية حقوق تركيا ومصالحها في مناطق نفوذها البحري.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أبحرت سفينة "أروج رئيس" من ولاية أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة السفينتين "أتامان" و"جنكيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي السفينة على مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

المصدر: الأناضول