وصول سفينة التنقيب التركية "أروج رئيس" إلى شرق المتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن وصول سفينة "أروج رئيس" التركية للأبحاث، إلى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب في تلك المنطقة.

وأكد دونماز في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم الإثنين، على استمرارية العمل دون توقف من أجل تحقيق استقلالية (تركيا) في مجال الطاقة.

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وقال الوزير: "وصلت سفينة الأبحاث التركية "أروج رئيس" إلى منطقتها في البحر الأبيض المتوسط لمواصلة عملها الجديد. بالتوفيق يا سفينة أروج رئيس، وخلفك الشعب التركي بأسره".

وكانت السفينة التركية قد أبحرت في وقت سابق من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، برفقة السفينتين "أتامان" و"جنغيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أروج رئيس" على مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، هم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

المصدر: الأناضول