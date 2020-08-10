كوريا الجنوبية تعتزم تطوير "قبة حديدية" مضادة لمدفعية كوريا الشمالية

كشف بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن سيئول ستطور نظاما دفاعيا صاروخيا تكتيكيا خاصا، مصمما لحماية البنية التحتية من التهديدات المحتملة لمدفعية كوريا الشمالية بعيدة المدى.

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وقال بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية خاص بخطط تطوير القوات المسلحة حتى عام 2025، إن هذا النظام الدفاعي الصارخي يشبه في خصائصه منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي يخطط لإدخالها في الخدمة بالجيش الكوري الجنوبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أيضا أن البلاد ستبدأ عام 2021 في بناء حاملة طائرات خفيفة، وستنتج بحلول عام 2025 المقاتلة من الجيل الخامس "كي إف – إكس"، التي لا تزال قيد التطوير.

كما ستبدأ كوريا الجنوبية كذلك في تطوير صواريخ موجهة من فئة "جو – أرض"، وأخرى مضادة لسفن بعيدة المدى.

وأفيد أيضا بأن سيئول تعتزم تصميم مركبة صاروخية ناقلة خاصة بها، لإيصال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار حول الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية سيكون لديها بحلول عام 2025 العديد من أقمار التجسس التي ستسمح بمراقبة الوضع بدقة في شبه الجزيرة الكورية على مدار الساعة، علاوة على تصنيع طائرات استطلاع مسيرة خاصة بها.

المصدر: تاس