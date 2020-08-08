مصرع 10 أشخاص بحريق في التشيك

لقي 10 أشخاص مصرعهم، في حريق اندلع اليوم في مبنى سكني شمال شرق جمهورية التشيك.

وقال المتحدث باسم الشرطة التشيكية لوكاس بوب، للصحفيين، إن الحريق اندلع في الطابق 11 بمبنى سكني في مدينة بوهومين الواقعة شمال شرق الجمهورية.

وأضاف بوب: "في الطابق 11 من مبنى سكني في مدينة بوهومين، اندلع حريق وتسبب بمقتل 10 أشخاص".

وأشار إلى أن "فرقا من الأطباء ورجال الإطفاء والشرطة، انتشرت في مكان الحادث. وبدأ التحقيق في أسباب وملابسات الحادث".

المصدر: نوفوستي