وفيات فيروس كورونا في إسرائيل تقترب من 600

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية بيانا مساء اليوم السبت، كشفت فيه آخر الإحصائيات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة بأن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 82279 حتى الساعة 19:45 من مساء السبت.

وأضافت أن من بين إجمالي المصابين تم تسجيل 592 حالة وفاة.

واشارت إلى أنه ومن مجمل الإصابات هناك 389 وصفت حالتهم بالخطيرة و106 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي، و57068 تماثلوا للشفاء.

وأوضحت أن عدد المرضى الحاليين بلغ 24617.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم الخميس، خلال اجتماع عبر الهاتف، على إلغاء القيود التي فرضت على فتح المصالح التجارية خلال نهاية الأسبوع وعلى التواجد في حدائق الألعاب العامة، اعتبارا من يوم الجمعة.

المصدر: RT