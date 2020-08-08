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العثور على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم طائرة الركاب الهندية

أخبار العالم

العثور على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم طائرة الركاب الهندية
Reuters
حادثة تحطم الطائرة في الهند 7/08/2020
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قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين، مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة، لطائرة الركاب الهندية التي تحطمت أمس.

وكانت طائرة شركة "إير إنديا إكسبريس" تقل هنودا عائدين إلى ديارهم بعدما تقطعت بهم السبل في دبي مع حظر السفر بسبب فيروس كورونا، وتحطمت عند هبوطها بمدرج مطار كاليكوت الدولي خلال أمطار غزيرة قرب مدينة كوزيكود.

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وارتفع اليوم السبت عدد قتلى حادث طائرة الركاب هذه إلى 18 شخصا، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بجروح بالغة.

المصدر: رويترز

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