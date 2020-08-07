صحيفة: نتنياهو يسعى لتشكيل حزب جديد

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الجمعة، النقاب عن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حزب يميني جديد.

وذكرت الصحيفة، أن "نتنياهو يسعى بشكل غير رسمي إلى تشكيل حزب يميني جديد، بقيادة أحد مساعديه السابقين، حاييم بيبس، الذي يتولى منصب رئيس بلدية موديعين ورئيس السلطة المحلية فيها".

وأفادت، بأن "الهدف من ذلك هو المشاركة في الانتخابات المقبلة"، حيث نقلت الصحيفة على لسان مصادر في حزب "الليكود" الحاكم، أن "الخطوة هدفها السماح لحزب يميني آخر منفصل عن الليكود، لزيادة أصوات الكتلة اليمينية في الانتخابات المقبلة لتصل إلى 61 عضوا، دون الحاجة لأحزاب من خارجها".

وأوضحت الصحيفة، بأن "نتنياهو لا يثق بكامل أحزاب الكتلة اليمينية، ولا يمكنه التأكد من أنه ستكون لديه كتلة من 61 عضوا في الكنيست، لهذا فهو يعمل من وراء الكواليس لتأسيس حزب يميني يحصل على عدة مقاعد، ويضمن له الأغلبية في الكنيست".

وأشارت، إلى أن "نتنياهو خاض 3 جولات انتخابية للكنيست لم يحسم فيها الأغلبية بشكل يتيح له حرية اختيار وزرائه بشكل كامل، فضلا عن أن نتنياهو يعتقد أن هذه الخطوة ستسمح للحزب الجديد باستيعاب الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل منه في ظل الإخفاقات في التعامل مع جائحة كورونا".

المصدر: "وكالات"