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الصين تعارض بشدة إعلان ترامب حظر "TikTok" و"WeChat"

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الصين تعارض بشدة إعلان ترامب حظر
AFP
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قالت الخارجية الصينية إنها تعارض بشدة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بحظر التعاملات الأمريكية مع المالكين الصينيين لتطبيق المراسلة WeChat وتطبيق "TikTok".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية إن بكين ستدافع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

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من جهة أخرى قالت الوزارة، إن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة لتايوان لتفادي التأثير على العلاقات الثنائية، بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" أن واشنطن تتفاوض بشأن بيع أربع طائرات مسيرة متطورة إلى تايوان.

وفي هذا الصدد قال وانغ ون بين، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" في إشارة إلى المبدأ الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

المصدر: رويترز

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