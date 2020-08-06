منظمة الصحة: العالم قد يتعافى بوتيرة أسرع إذا أتيح لقاح كورونا للجميع

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه ضد "كوفيد-19" كسلعة للجميع.

وجاءت هذه التصريحات خلال حديثه في حلقة نقاش عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أدارتها شبكة "إن بي سي".

وقال تيدروس إن "مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي"، مضيفا أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يأتي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناجمة عن كوفيد-19 أقل".

وفي إشارة إلى المنافسة والتزاحم بين الدول والباحثين الصيدلانيين على التوصل إلى لقاح فعال وطلب أكبر عدد ممكن من الجرعات مسبقا، صرح بأن "إضفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئا طيبا، ولن يفيدنا".

وأفاد تيدروس بأنه "يجب انتهاز هذه اللحظة للتجمع تحت مظلة وحدة وطنية وتضامن عالمي لوضع "كوفيد-19" تحت السيطرة، مشددا على أنه لن تكون أي دولة في مأمن إذا لم ننعم جميعا بالأمان.

وكان تيدروس قال يوم الاثنين إنه على الرغم من أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية منذ أوائل القرن العشرين، إلا أن السباق العالمي للحصول على لقاح "لم يسبق له مثيل".

المصدر: رويترز