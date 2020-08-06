اليابان.. عدد المصابين بكورونا يقترب من 45 ألفا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 1477 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة قد رفعت إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى أكثر من 44,9 ألف، موضحة أن العاصمة طوكيو تبقى البؤرة الأساسية لتفشي مرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا)، حيث بلغت الزيادة اليومية الأخيرة في حالات الإصابة 360 حالة.

فيما لم تستبعد حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، فرض نظام حالة طوارئ في المدينة في حال تدهور الوضع الصحي فيها.

وبحسب الوزارة أيضا فقد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في اليابان إلى 1048، بعد تسجيل ست حالات جديدة منذ يوم الأربعاء.

ولا تزال سلطات البلاد تؤكد عدم نيتها إعادة فرض حالة الطوارئ على النطاق الوطني بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي الحالي يختلف بصورة جذرية عن تلك التي شهدتها اليابان في أبريل ومايو الماضيين، خاصة فيما يتعلق بعدد الوفيات والحالات الحرجة.

المصدر: تاس