لأول مرة.. "فيسبوك" يحذف منشورا لترامب

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه حذف منشورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يحتوي على "معلومات مضللة" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم (فيسبوك) منشورا للرئيس الأمريكي.

والمقطع المحذوف كان جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، صباح الأربعاء، حيث قال إن "الأطفال محصنون تقريبا من الإصابة بكورونا"، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس، رغم تحذير الخبراء.

من جهتها، أوضحت حملة الرئيس الأمريكي ترامب الانتخابية أنه لم يشارك معلومات مضللة بشأن الفيروس، متهمة "فيسبوك" بـ"الانحياز السافر"، كما أكدت الناطقة باسم الحملة، كورتني باريلا، أن حصانة الأطفال ضد كورونا "حقيقة مؤكدة".

وكان موقع "تويتر" قد دخل أيضا في خلاف مع ترامب، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في مدينة منيابوليس المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن في تلك التغريدة خرقا لمبادئ الموقع التوجيهية حول حظر تمجيد العنف.

المصدر: وكالات