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المكسيك: 6139 إصابة و829 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك: 6139 إصابة و829 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
الإجراءات الوقائية في المكسيك - أرشيف
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أبلغت وزارة الصحة في المكسيك، عن تسجيل 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و829 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 456100 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 49698 حالة.

وقالت الحكومة، إن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي".

المصدر: "رويترز"

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