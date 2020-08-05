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تركيا.. فحوص كورونا تتجاوز الـ5 ملايين

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تركيا.. فحوص كورونا تتجاوز الـ5 ملايين
AFP Adem ALTAN
الطواقم الطبية في تركيا تجري فحصا للمواطنين
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أعلنت وزارة الصحة التركية، أن عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت منذ ظهور الوباء في البلاد، تخطت حاجر الـ5 ملايين فحص.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس، لتصل إلى 219 ألفا و506، إثر تسجيل 1015 حالة شفاء الأربعاء.

وأظهرت الإحصائيات اليومية، تشخيص 1178 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 236 ألفا و112، وتسجيل 19 وفاة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 5 آلاف و784.

وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، "ضرورة التزام جميع المواطنين بالتدابير، والحيلولة دون أن تتفاقم المخاطر الناتجة عن فترة عطلة العيد".

المصدر: "الأناضول"

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