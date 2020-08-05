إسبانيا.. طلاب جامعة الملك خوان كارلوس يطالبون بنزع اسمه عنها بعد الفضيحة

أعرب طلاب جامعة الملك خوان كارلوس، ومجلس بلدية خيخون شمال إسبانيا عن ضرورة نزع اسم خوان كارلوس عن الجامعة وأحد شوارع البلدية، إثر ما يشاع عن تورط الملك السابق في قضية فساد.

ونقلت صحيفة "لا فوز دي أستورياس" عن مارينا بينيدا المتحدثة باسم بلدية خيخون في شمال إسبانيا، قولها إن البلدية ستغير اسم شارع خوان كارلوس الأول، لأنها تعتبر أن الملك السابق "لم يعد فيه تجسيد للقيم المؤسسية والأخلاقية والديمقراطية لمجتمعنا".

وفي مدريد، تجاوز الموقعون على التماس عبر الإنترنت لتغيير اسم الجامعة 41 ألف توقيع حتى صباح اليوم الأربعاء.

واعتلى خوان كارلوس عرش إسبانيا عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ونال قدرا وافرا من الاحترام لدوره في المساعدة في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

لكن الفضائح الأخيرة شوهت صورته، ودفعته للتنازل عن العرش عام 2014، ثم مغادرة البلاد مؤخرا.

المصدر: رويترز