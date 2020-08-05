ترودو: نفكر في جميع ضحايا انفجار بيروت ومستعدون للمساعدة

أعربت كندا اليوم عن تضامنها مع لبنان عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ عاصمته بيروت موقعا أكثر من 78 قتيلا و4000 جريح في محصلة غير نهائية.

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وقال رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو في تغريدة على "تويتر"، "أخبار مأساوية بشكل قاطع تأتينا من بيروت".

وأضاف: "الكنديون متضامنون مع اللبنانيين اليوم من صميم القلب. نفكر بجميع الذين أصيبوا بجراح في هذا الانفجار المأساوي وجميع الذين يسعون للعثور على صديق أو على فرد من العائلة، كما نفكر بمن فقد إنسانا غاليا. أنتم في بالنا ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بكل ما في وسعنا".

Les Canadiens sont de tout cœur avec les Libanais aujourd’hui. On pense à tous ceux qui ont été blessés dans cette explosion tragique, ainsi qu’à ceux qui essaient de retrouver un ami ou un membre de leur famille ou encore qui ont perdu un être cher. On est prêts à vous aider. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 4, 2020

وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان تحدث هو الآخر عن "أخبار مأساوية في بيروت اليوم"، قائلا في تغريدة: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم" وأن "كندا تراقب الوضع عن كثب".

Des nouvelles tragiques à #Beyrouth aujourd'hui. Le Canada surveille de près la situation.



Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.



Nous sommes solidaires du peuple du #Liban et de la diaspora pendant cette période difficile et nous sommes prêts à aider. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 4, 2020

وأضاف شامبان: "نحن متضامنون مع شعب لبنانفي هذه الفترة الصعبة ومستعدون للمساعدة".

وغردت سفيرة كندا لدى لبنان إيمانويل لاموروه قائلة: "قلبي وعقلي هما في بيروت اليوم. الكثير من الناس الذين أحبهم يقيمون فيها. تعازي إلى عائلات الضحايا".

المصدر: تويتر