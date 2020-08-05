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ترودو: نفكر في جميع ضحايا انفجار بيروت ومستعدون للمساعدة

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ترودو: نفكر في جميع ضحايا انفجار بيروت ومستعدون للمساعدة
AP Hussein Malla
أحد المصابين في انفجار مرفأ بيروت وخلفه بعضٍ من الدمار الذي أحدثه
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أعربت كندا اليوم عن تضامنها مع لبنان عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ عاصمته بيروت موقعا أكثر من 78 قتيلا و4000 جريح في محصلة غير نهائية.

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وقال رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو في تغريدة على "تويتر"، "أخبار مأساوية بشكل قاطع تأتينا من بيروت". 

وأضاف: "الكنديون متضامنون مع اللبنانيين اليوم من صميم القلب. نفكر بجميع الذين أصيبوا بجراح في هذا الانفجار المأساوي وجميع الذين يسعون للعثور على صديق أو على فرد من العائلة، كما نفكر بمن فقد إنسانا غاليا. أنتم في بالنا ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بكل ما في وسعنا".

وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان تحدث هو الآخر عن "أخبار مأساوية في بيروت اليوم"، قائلا في تغريدة: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم" وأن "كندا تراقب الوضع عن كثب".

وأضاف شامبان: "نحن متضامنون مع شعب لبنانفي هذه الفترة الصعبة ومستعدون للمساعدة".

وغردت سفيرة كندا لدى لبنان إيمانويل لاموروه قائلة: "قلبي وعقلي هما في بيروت اليوم. الكثير من الناس الذين أحبهم يقيمون فيها. تعازي إلى عائلات الضحايا".

المصدر: تويتر

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