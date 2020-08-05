الحريري يكشف عن اتصال ووعود تلقاها من بومبيو

أبلغ وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، في اتصال هاتفي، أن بلاده ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت أمس.

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وقال الحريري في تغريدة على "تويتر" إن بومبيو قدم خلال اتصال هاتفي تعازيه له بالضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الكبير ألذي وقع في بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وعبر عن تضامنه الكامل مع العاصمة اللبنانية وأهلها في هذا الظرف الصعب.

اجرى وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً بالرئيس سعد الحريري، وبعد ان قدّم تعازيه بالضحايا الذين سقطوا بالانفجار الكبير الذي ضرب #بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، عبّر رئيس الديبلوماسية الاميركية تضامنه الكامل مع العاصمة اللبنانية واهلها. @SecPompeo (١/٣) — Saad Hariri (@saadhariri) August 5, 2020

وأبلغ الوزير بومبيو الرئيس الحريري ان الولايات المتحدة الاميركية ستقدم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب #بيروت. (٢/٣) — Saad Hariri (@saadhariri) August 5, 2020

وأعرب الحريري عن شكره العميق لبومبيو وللولايات المتحدة الأمريكية على هذه اللفتة الكريمة ودعمها الدائم للبنان وخاصة للجيش والقوى الأمنية.

وبلغت حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت عصر الثلاثاء 78 قتيلا حتى الآن، وأكثر من 4 آلاف جريح.

المصدر: تويتر