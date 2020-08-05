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الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100

الحريري يكشف عن اتصال ووعود تلقاها من بومبيو

أخبار العالم العربي

الحريري يكشف عن اتصال ووعود تلقاها من بومبيو
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أرشيفية
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أبلغ وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، في اتصال هاتفي، أن بلاده ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت أمس.

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وقال الحريري في تغريدة على "تويتر" إن بومبيو قدم خلال اتصال هاتفي تعازيه له بالضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الكبير ألذي وقع في بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وعبر عن تضامنه الكامل مع العاصمة اللبنانية وأهلها في هذا الظرف الصعب. 

وأعرب الحريري عن شكره العميق لبومبيو وللولايات المتحدة الأمريكية على هذه اللفتة الكريمة ودعمها الدائم للبنان وخاصة للجيش والقوى الأمنية.

وبلغت حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت عصر الثلاثاء 78 قتيلا حتى الآن، وأكثر من 4 آلاف جريح.

المصدر: تويتر

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